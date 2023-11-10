Найден способ вывезти застрявших в Китае российских туристов

Застрявших в Китае россиян вывезут по международному автомобильному мосту

В Министерстве транспорта Амурской области нашли способ вывезти российских туристов, застрявших в китайском городе Хайхэ из-за сложной гидрологической обстановки на реке Амур. Об этом пишет ТАСС.

В частности, россиян собираются вывозить из КНР по новому международному автомобильному мосту. «Мы сейчас получили двухстороннее подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российский граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному автомобильному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска», — сообщила замглавы ведомства Светлана Попова.

По ее словам, на протяжении последних дней между Россией и Китаем велись переговоры на разных уровнях власти. «Это достаточно сложный процесс, нам не хотелось о нем заранее заявлять, — добавила замминистра. — Но теперь решение есть, все готовы».

Попова отметила, что перевозка будет осуществляться 11 ноября. Она добавила, что схема движения автобусов с россиянами через автомобильный мост в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур уже проработана. Чиновница указала, что паспортный контроль будет проходить в МАПП «Кани-Курган».

Ранее в ноябре стало известно, что около 200 российских туристов застряли в китайском городе Хэйхэ. Россияне попросили вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур. У многих путешественников закончились деньги на гостиницу и пропали билеты на самолеты и поезда, а визы истекли.