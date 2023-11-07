Застрявшие в Китае российские туристы обвинили таможню в дезорганизации

«Ъ»: застрявшие в Китае 200 российских туристов пожаловались на работу таможни

В китайском городе Хэйхэ застряло около 200 российских туристов, которые несколько дней не могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Соответствующее обращение россияне написали на имя врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского. В документе туристы пожаловались на неорганизованность работы таможни, отметив, что они не могут выбраться из Хэйхэ в Благовещенск. «Люди с пятницы пытаются уехать, стоят в очередях до вечера!», — говорится в обращении.

Также россияне попросили вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур, отметив, что у многих путешественников закончились деньги на гостиницу и пропали билеты на самолеты и поезда, а визы истекли.

Проблемы с пассажирскими перевозками на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ возникли 3 ноября, когда перевозку людей на кораблях из-за формирования льда на Амуре. Как отмечает «Ъ», в настоящее время рейсы выполняет одно судно на воздушной подушке, однако желающих уехать больше, чем способно перевезти судно.

Ранее стало известно, что россиянам начали задерживать визы в Китай из-за ранее совершенных поездок в Турцию. Уточнялось, что в некоторых случаях срок проверки документов увеличивался до двух месяцев.