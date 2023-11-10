Небензя рассказал об оставшихся без детей украинцах в Европе

Небензя заявил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе

Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в странах Европы отнимали у украинских граждан детей. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, его цитирует РИА Новости.

«После апрельского неформального заседания СБ (Совета Безопасности — прим. «Ленты.ру») к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями», — сказал он.

Небензя уточнил, что только известные Москве случаи исчисляются десятками. По его словам, украинским беженцам неизвестно, к кому обращаться по таким вопросам. Он подчеркнул, что России поступали обращения не только от украинцев, но и от граждан других государств, включая жителей Евросоюза (ЕС). Эти сигналы наталкивают на выводы, что указанная проблема распространена, добавил Небензя.

Ранее постоянный представитель России в ООН заявил, что ЕС девальвирует свои ценности, предоставляя помощь Украине в виде военной техники и наступательного вооружения. Это свидетельствует только о геополитических амбициях Евросоюза и сеет хаос, отмечал он.