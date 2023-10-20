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01:12, 21 октября 2023Мир

Небензя заявил о девальвации ценностей ЕС из-за поддержки Украины

Небензя заявил, что ЕС девальвирует свои ценности из-за военной помощи Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюз (ЕС) девальвирует свои ценности, предоставляя помощь Украине в виде военной техники и наступательного вооружения. Он выразил свое мнение на открытых дебатах в Совбезе всемирной организации, передает ТАСС.

«ЕС последовательно в течение многих лет готовил Украину к противостоянию с Россией, закрывая глаза на все те явления в этой стране, которые в собственных странах-членах были бы просто немыслимыми», — сказал Небензя. Он добавил, что ЕС обесценивает собственные нормы, допуская поставки вооружения в зоны конфликтов.

Постпред России в ООН отметил, что «ничего хорошего не привносит Евросоюз и в процесс армяно-азербайджанской нормализации» и в диалог других конфликтующих стран. По мнению Небензи, это свидетельствует только о геополитических амбициях ЕС, стремлении колонизировать политически и экономически уязвимые государства, что только сеет хаос, насилие и беспорядки.

Ранее Небензя высказывал мнение, что Запад использует украинский конфликт в своих целях — ради прибыли американских и европейских концернов в сфере вооружения. Он добавил, что Украина превратилась в «полигон для испытания военной техники и технологий».

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      Александра Синицына
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