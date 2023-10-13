Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

Постпред России в ООН Небензя: Запад использует Киев для наращивания вооружений

Запад использует конфликт на Украине для наращивания собственных новейших вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Заказы и прибыли крупных концернов в сфере ВПК из США и Великобритании растут как на дрожжах. Кроме того, многие западные страны цинично используют текущую ситуацию, чтобы перевооружить собственную армию, сбагривая украинцам всяческое старье», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что Украина превратилась в «полигон для испытания военной техники и технологий», из чего страны Запада успешно извлекают пользу.

Ранее Небензя заявил, что украинское контрнаступление формально можно считать законченным так как уже несколько дней российские войска перешли к активным действиям по всему фронту.