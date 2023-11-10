Россиянам дали советы по получению компенсации за холодные батареи

Депутат Чаплин: за каждый час без отопления в доме нужно требовать перерасчет

За каждый час без отопления в доме причитается возврат средств за коммунальный платеж. Советы на эту тему, а также схему расчета компенсации россиянам в разговоре с «Российской газетой» дал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Нормы закреплены законодательством: температура в квартире не должна быть ниже 18 градусов тепла, а в угловых комнатах — 20 градусов. В регионах с 30-градусными морозами температурная норма для домов — не менее плюс 20 градусов.

Депутат напомнил, что за каждый час без тепла в доме плата за расчетный период снижается на 0,15 процента. Более того, она уменьшается на 0,15 процента за каждый градус отклонения. Исключением служит вынужденный перерыв в оказании услуги, отметил Чаплин. В случае аварии сбои с отоплением не могут длиться больше дня суммарно за месяц и не больше 16 часов единовременно. Это условие действует, если температура в квартире выше плюс 12 градусов. Если столбики термометров держатся на отметке плюс 10-12 градусов, то перерыв может продолжаться не дольше восьми часов и не больше четырех — при температуре от 8 до 10 градусов.

Для фиксации отклонений в подаче тепла нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Эффективнее, однако, самостоятельно измерить температуру в помещении с помощью термометра, засняв это на камеру, посоветовал Чаплин. Управляющие компании, как отметил он, неохотно удовлетворяют жалобы граждан на холодные батареи, а фотографии послужат доказательством недобросовестной работы коммунальщиков. «На неисполнение этих указаний гражданин имеет полное право не только жаловаться, но и подать в суд», — уточнил депутат.

Ранее россиянам назвали способ ежегодно экономить на отоплении до шести тысяч рублей. К примеру, инфракрасный теплый пол расходует меньше электричества посредством автоматизированного управления обогревом.