В Казани две пенсионерки отдали таксисту-аферисту единственное жилье

Две пенсионерки отдали свое единственное жилье, а также часть сбережений мошеннику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По информации ведомства, в 2019 году мужчина, подрабатывавший в такси, познакомился с двумя пожилыми женщинами, после чего вошел к ним в доверие, предложив им свою помощь по дому. Затем мужчина завладел банковской картой одной из них и перевел себе на счет 10 тысяч рублей. Однако на этом он не остановился и убедил пенсионерок продать единственную принадлежащую им квартиру, расположенную по адресу проспект Ямашева, 82, за пять миллионов рублей. В прокуратуре отметили, что при этом фактическая стоимость жилья составляла 3 миллиона рублей и итоговая сумма сделки составила 2,9 миллиона рублей. Полученные с продажи деньги мошенник забрал себе и распорядился ими по своему усмотрению. Лишившихся жилья женщин он переселил на дачу в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Россиянки прожили там два года до своей кончины в 2021 году.

Изучив все детали дела, суд назначил 39-летнему аферисту наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на пять лет.

Днем ранее стало известно, что пожилая жительница Череповца поговорила с мошенниками и лишилась единственного жилья.

