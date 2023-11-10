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14:19, 10 ноября 2023Моя страна

Покупатели Яндекс Маркета смогут помочь благотворительным фондам

На Яндекс Маркете появились сувениры от благотворительных фондов и их подопечных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Покупатели Яндекс Маркета смогут заказывать товары, созданные благотворительными фондами и их подопечными. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Данная инициатива — совместный проект маркетплейса и социального проекта Яндекса «Помощь рядом». Соответсвующие товары доступны к покупке в разделе «Ремесла» Универмага Маркета. Среди них — сувениры, футболки, аксессуары, украшения для дома и другое. Средства от продаж пойдут на поддержку благотворительных фондов.

Инициатива призвана поддержать некоммерческие организации (НКО): например, компании получат льготные условия на размещение и хранение товаров. Кроме того, у фондов появится дополнительный доход для развития и помощи нуждающимся. К проекту уже подключились 10 благотворительных организаций, в частности «Антон тут рядом», «Простые вещи», «Дари еду», «Второе дыхание» и «Ника».

«Запуск витрины с товарами от благотворительных фондов и организаций — важный проект для Яндекс Маркета. Мы стремимся, чтобы у наших покупателей был не только широкий выбор товаров, но и возможность стать частью благотворительных инициатив. Два года назад мы запустили округление стоимости заказов в пользу НКО, и появление витрины стало логичным шагом развития благотворительности на Маркете», — комментирует руководитель проекта «Ремесла» на Яндекс Маркете Екатерина Положенцева.

В октябре стало известно, что приложением «Яндекс Музыка» смогут пользоваться незрячие люди. Теперь программа работает с применением скринридеров VoiceOver и TalkBack, которые зачитывают вслух содержимое экрана.

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      Карина Черных
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