Популярный в России производитель кофе сменит название

«Ъ»: бывшее подразделение немецкой Tchibo сменит название и запустит бренд Tibio

Бывшее подразделение немецкой Tchibo — «Чибо СНГ» — сменит название на «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в торговые сети и материалы презентации нового бренда.

Под зонтичным брендингом подразумевается маркетинговая практика, включающая использование одного фирменного наименования для продажи двух или более связанных продуктов. Компания зарегистрировала новый бренд Tibio в сентябре 2023 года. В «Чибо СНГ» заявили, что рецептура и технология производства кофе не изменятся, дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».

Полноценный переход на новый бренд запланировали на конец 2023 года. Процесс будет проходить по мере вывода старой упаковки. Как следует из материалов презентации, цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka останутся прежними. Логотип Tibio в целом будет похож на Tchibo, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive, заключили в «Чибо СНГ».

О выходе четвертого производителя кофе в мире из российского бизнеса стало известно еще в первой половине августа 2022 года. Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. При этом, согласно договоренностям, «Чибо СНГ» могла использовать кофейные бренды Tchibo и Davidoff лишь до конца 2022 года. После истечения срока компания должна была продолжить поставки уже под новым брендом. В качестве одного из вариантов тогда указывалась марка Gold.