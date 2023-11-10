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21:02, 10 ноября 2023Мир

Посол России в Канаде прокомментировал новые санкции телефонной книгой

Посол России в Канаде Степанов: власти Канады водят пальцем по телефонной книге

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / РИА Новости

Посол России Олег Степанов прокомментировал новые санкции Оттавы, заявив, что власти Канады «водят пальцем по телефонной книге». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это скорее признак бессилия канадских властей в их русофобии: они уже не знают, кого подвести под ограничения и, как говорится, водят пальцем по телефонной книге», — рассказал дипломат.

Степанов также упомянул, что подобное решение о санкциях, как и предыдущие меры, лишено всякого смысла. Он подчеркнул, что шаги по накладыванию рестрикций на академиков, политологов, деятелей культуры, научные институты и СМИ носят «антидемократический характер».

Ранее Канада ввела санкции против шести российских юридических лиц, включая телеканал РЕН ТВ и «Известия». В санкционный список также были внесены «Парламентская газета» и онлайн-медиа Russia Beyond. Кроме того, Канада включила в перечень девять физических лиц из России.

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      Максим Габриелян
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