Посол России в Канаде прокомментировал новые санкции телефонной книгой

Посол России в Канаде Степанов: власти Канады водят пальцем по телефонной книге

Посол России Олег Степанов прокомментировал новые санкции Оттавы, заявив, что власти Канады «водят пальцем по телефонной книге». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это скорее признак бессилия канадских властей в их русофобии: они уже не знают, кого подвести под ограничения и, как говорится, водят пальцем по телефонной книге», — рассказал дипломат.

Степанов также упомянул, что подобное решение о санкциях, как и предыдущие меры, лишено всякого смысла. Он подчеркнул, что шаги по накладыванию рестрикций на академиков, политологов, деятелей культуры, научные институты и СМИ носят «антидемократический характер».

Ранее Канада ввела санкции против шести российских юридических лиц, включая телеканал РЕН ТВ и «Известия». В санкционный список также были внесены «Парламентская газета» и онлайн-медиа Russia Beyond. Кроме того, Канада включила в перечень девять физических лиц из России.