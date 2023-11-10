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14:03, 10 ноября 2023Культура

Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров

Премьеры фильмов «Дэдпул» и «Блейд» перенесли из-за окончания забастовки актеров

Фото: Laura Höring / Globallookpress.com

Киностудия Disney перенесла премьеры фильмов «Дэдпул», «Капитан Америка» и «Блейд» из-за окончания забастовки актеров. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что третья часть франшизы «Дэдпул» с Райаном Рэйнольдсом и Хью Джекманом выйдет на экраны в июле следующего года, тогда как изначально было запланировано выпустить ее в мае.

Картина «Капитан Америка: Дивный новый мир» должна была выйти в июле 2024 года, но теперь премьера назначена на февраль 2025-го. Новая дата премьеры «Блейда» — ноябрь 2025-го, а фильма о супергероях Marvel «Громовержцы» — июль 2025-го.

9 ноября стало известно, что Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о завершении продолжавшейся 118 дней забастовки. «Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA любой категории построить устойчивую карьеру», — подчеркнули представители переговорного комитета.

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      Анастасия Астахова
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