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12:44, 9 ноября 2023Культура

Голливудские актеры прекратили забастовку

Гильдия актеров США объявила об окончании забастовки спустя 118 дней

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о завершении продолжавшейся 118 дней забастовки. Об этом сообщается на официальном сайте SAG-AFTRA.

«Мы очень рады и горды сообщить вам, что сегодня переговорный комитет профсоюза единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP)», — говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что забастовка официально приостановлена и все места пикетов закрыты. «Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA любой категории построить устойчивую карьеру», — подчеркнули представители переговорного комитета.

Полный список соглашений будет опубликован после того, как его передадут на утверждение национальному совету профсоюза.

Члены Гильдии киноактеров США требовали повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

8 ноября сообщалось, что Гильдия киноактеров США и Альянс продюсеров кино и телевидения смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта.

В конце сентября о завершении длившейся почти пять месяцев забастовки объявила Гильдия сценаристов Голливуда.

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