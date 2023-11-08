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17:46, 8 ноября 2023Культура

Бастующие актеры и голливудские студии пришли к соглашению по вопросу ИИ

Deadline: в США актеры и студии урегулировали вопрос с использованием ИИ

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бастующая Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что последняя встреча сторон завершились на оптимистичной ноте, однако позже SAG-AFTRA и AMPTP снова вернутся к переговорам. При этом источник издания отметил, что соглашение по поводу пункта с использованием ИИ кажется «обнадеживающим» шагом.

Ранее американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с ИИ, которое использовало ее образ и голос в рекламных целях.

До этого сообщалось, что в переговорах SAG-AFTRA с AMPTP наметился прогресс. «Похоже, мы находимся на завершающем этапе», — заявлял источник.

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      Варвара Кошечкина
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