Бастующие актеры и голливудские студии пришли к соглашению по вопросу ИИ

Deadline: в США актеры и студии урегулировали вопрос с использованием ИИ

Бастующая Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что последняя встреча сторон завершились на оптимистичной ноте, однако позже SAG-AFTRA и AMPTP снова вернутся к переговорам. При этом источник издания отметил, что соглашение по поводу пункта с использованием ИИ кажется «обнадеживающим» шагом.

Ранее американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с ИИ, которое использовало ее образ и голос в рекламных целях.

До этого сообщалось, что в переговорах SAG-AFTRA с AMPTP наметился прогресс. «Похоже, мы находимся на завершающем этапе», — заявлял источник.