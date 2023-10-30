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17:22, 30 октября 2023Культура

В переговорах бастующих актеров с голливудскими студиями заметили прогресс

Deadline: актеры и голливудские студии близки к заключению новой сделки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В переговорах бастующей Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) наметился прогресс. Об этом сообщает Deadline.

По словам источника издания, в переговорах присутствует «чувство оптимизма». «Похоже, мы находимся на завершающем этапе», — добавил собеседник. Отмечается, что обе стороны выразили уверенность, что сделка может быть достигнута в течение нескольких дней, но ситуация все еще нестабильна.

В конце сентября сообщалось, что Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли прийти к соглашению.

До этого Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает длившуюся почти пять месяцев забастовку. Сценаристы снова могут писать, продавать сценарии и проводить рабочие встречи.

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      Варвара Кошечкина
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