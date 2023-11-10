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13:11, 10 ноября 2023Среда обитания

Прилучного обязали заплатить Муцениеце за выселение себя из ее квартиры

Mash: Прилучный должен заплатить Муцениеце ₽26,5 тыс. за выселение из ее жилья

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актера Павла Прилучного обязали заплатить десятки тысяч рублей бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце, за выселение себя из ее квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о судебных издержках, которые потребовала компенсировать артистка. Изначальная сумма составляла 51 тысячу рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, снизив выплату до 26,5 тысячи. На этом требования Муцениеце к экс-супругу не закончились.

Актриса собирается взыскать с Прилучного треть его доходов до совершеннолетия общих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. Когда старшему ребенку исполнится 18, артистка надеется на четверть доходов бывшего мужа — чтобы содержать на эти деньги дочь.

В апреле стало известно, что Муцениеце через суд выписала Прилучного из своей четырехкомнатной квартиры на Речном вокзале в Москве. Мотивацией для такого решения стали опасения, что экс-супруг может зарегистрировать там ребенка от новой жены Зепюр Брутян.

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      Нина Ташевская
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