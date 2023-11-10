Прилучного обязали заплатить Муцениеце за выселение себя из ее квартиры
Актера Павла Прилучного обязали заплатить десятки тысяч рублей бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце, за выселение себя из ее квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о судебных издержках, которые потребовала компенсировать артистка. Изначальная сумма составляла 51 тысячу рублей. Однако суд удовлетворил иск частично, снизив выплату до 26,5 тысячи. На этом требования Муцениеце к экс-супругу не закончились.
Актриса собирается взыскать с Прилучного треть его доходов до совершеннолетия общих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. Когда старшему ребенку исполнится 18, артистка надеется на четверть доходов бывшего мужа — чтобы содержать на эти деньги дочь.
В апреле стало известно, что Муцениеце через суд выписала Прилучного из своей четырехкомнатной квартиры на Речном вокзале в Москве. Мотивацией для такого решения стали опасения, что экс-супруг может зарегистрировать там ребенка от новой жены Зепюр Брутян.