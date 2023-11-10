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12:56, 10 ноября 2023Мир

Проворовавшегося министра побьют тростью в Малайзии

Bernama: в Малайзии министра впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Высокий суд Куала-Лумпура приговорил бывшего министра молодежи и спорта Малайзии и действующего члена парламента от округа Муар южного штата Джохор Саеда Саддика Абдул Рахмана к семи годам тюрьмы и двум ударам палкой по делу о коррупции. Об этом сообщает Bernama.

Проворовавшемуся политику были предъявлены обвинения в незаконном присвоение имущества, отмывании денег и злоупотреблении доверием. Помимо тюремного срока и ударов тростью он будет обязан выплатить штраф в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов). Сообщается, что экс-министр подаст апелляцию и до окончательного решения суда сохранит статус члена парламента.

Как сообщает издание, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику.

Ранее стало известно, что арестованный по подозрению в коррупции бывший министр государственных активов Польши Влодзимеж Карпиньский может стать депутатом Европарламента (ЕП). Отмечается, что преступник может выйти на свободу, получив неприкосновенность как депутат ЕП.

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      Дарья Балацкая
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