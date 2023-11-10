Путин призвал сотрудников МВД активнее пресекать провокации экстремистов

Путин: МВД должно активнее пресекать подрывающие межнациональный мир провокации

Сотрудники МВД РФ должны активнее и решительнее пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что нужно жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления. «Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценит вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей», — указал президент.

Ранее правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет запрещено дублирование полномочий полиции в отношении бизнеса. Новая инициатива предполагает, что проверки компаний должны проводить только профильные ведомства.