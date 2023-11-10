Раскрыта причина отъезда Тамары Гвердцители из России

Продюсер Сергей Пудовкин раскрыл причину отъезда Тамары Гвердцители из России

Продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что в ближайшее время артистка не собирается возвращаться в Россию. Его слова приводит MK.RU.

По словам Пудовкина, он больше не работает с Гвердцители. «Она пока не приезжает сюда. Дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось там», — сказал он.

Продюсер отметил, что певица тяжело перенесла уход матери из жизни. «После этого Тамара Михайловна два месяца провела в реабилитационной клинике из-за нервного срыва. А потом она просто перестала планировать и формировать гастроли в России», — добавил Пудовкин.

Ранее певица Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе исполнять песни на русском языке. «Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование!» — заявила артистка.