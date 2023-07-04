Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе петь на русском языке

Тамара Гвердцители назвала ложью слухи об отказе исполнять песни на русском языке

Певица Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе исполнять песни на русском языке. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TVC21. Выпуск доступен на YouTube.

По словам исполнительницы, слухи являются ложными и она продолжает выступать с репертуаром на русском языке. «Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование!» — заявила артистка, отметив, что она рада исполнять песни на разных языках мира.

В марте сообщалось, что Латвийский театр кукол по приказу Министерства культуры уберет из репертуара все спектакли на русском языке. «Это приказ Министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — рассказал член правления театра Мартиньш Эйхе.