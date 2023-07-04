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13:54, 4 июля 2023Культура

Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе петь на русском языке

Тамара Гвердцители назвала ложью слухи об отказе исполнять песни на русском языке
Тамара Гвердцители

Тамара Гвердцители. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Певица Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе исполнять песни на русском языке. Об этом она рассказала в интервью телеканалу TVC21. Выпуск доступен на YouTube.

По словам исполнительницы, слухи являются ложными и она продолжает выступать с репертуаром на русском языке. «Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование!» — заявила артистка, отметив, что она рада исполнять песни на разных языках мира.

В марте сообщалось, что Латвийский театр кукол по приказу Министерства культуры уберет из репертуара все спектакли на русском языке. «Это приказ Министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — рассказал член правления театра Мартиньш Эйхе.

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