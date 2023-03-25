Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке

Латвийский театр кукол по приказу Минкульта уберет из репертуара все спектакли на русском

Латвийский театр кукол по приказу Министерства культуры уберет из репертуара все спектакли на русском языке, об этом сообщил член правления театра Мартиньш Эйхе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Rus.LSM.lv.

«Это приказ министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — рассказал деятель культуры.

Эйхе также указал, что Минкульт поручил обеспечить детям репертуар на латышском языке Рижскому Русскому театру имени Михаила Чехова.

В министерстве культуры уточнили, что с 1 сентября начинается переход образования в Латвии исключительно на государственный язык, поэтому аналогичное распоряжение коснулось театров.

В 2022 году власти Латвии приняли поправки о переходе системы образования на латышский язык, а управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти республики в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств.