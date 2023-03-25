Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:26, 26 марта 2023Культура

Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке

Латвийский театр кукол по приказу Минкульта уберет из репертуара все спектакли на русском

Фото: @Lelluteatris

Латвийский театр кукол по приказу Министерства культуры уберет из репертуара все спектакли на русском языке, об этом сообщил член правления театра Мартиньш Эйхе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Rus.LSM.lv.

«Это приказ министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — рассказал деятель культуры.

Эйхе также указал, что Минкульт поручил обеспечить детям репертуар на латышском языке Рижскому Русскому театру имени Михаила Чехова.

В министерстве культуры уточнили, что с 1 сентября начинается переход образования в Латвии исключительно на государственный язык, поэтому аналогичное распоряжение коснулось театров.

В 2022 году власти Латвии приняли поправки о переходе системы образования на латышский язык, а управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти республики в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск
Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем
Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд
Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке
Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском
В Турции заявили о провале политики Запада по разделению России и Китая
Дацик нокаутировал соперника за 57 секунд
Путин оценил количество ежедневно используемых снарядов на Украине
Стало известно о требованиях Зеленского дать оружие ВСУ
В США объяснили опасность конфискации российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.