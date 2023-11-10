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05:38, 10 ноября 2023Экономика

Экономисты раскрыли уловки маркетологов в период распродажи 11.11

Экономист Беляев: скидки в период распродажи 11.11 действительно будут

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Скидки в период распродажи 11.11 (11 ноября — прим. «Ленты.ру») действительно будут, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» экономист раскрыл уловки маркетологов к распродаже.

«Учитывая, что наценка в торговой сети составляет приблизительно сто процентов от цены закупки товара, то мы понимаем, что торговая сеть действительно может поступиться частью своей прибыли, потому что ей надо разгружать свои склады к новому году для новых моделей. Так что рассчитывать на скидки можно. Нельзя рассматривать 11.11, как сплошную манипуляцию, хотя она и присутствует», — заявил он.

Однако, по мнению Беляева, надо принять во внимание, что скидки на разные категории товаров будут разными.

«Есть скидки на те товары, которые в течение длительного времени сохраняют свою потребительную стоимость, — это бытовые приборы и гаджеты. На эти товары скидки могут быть 10-15 процентов. А по предметам одежды и обуви скидки могут быть значительнее», — объяснил экономист.

Уловки маркетологов в период распродажи

Также специалист сообщил, что торговые сети могут применять различные уловки в период распродажи.

Они могут предварительно увеличить цены, а в период 11.11 сбросить их. Это психологически воздействует на людей. Потому что иногда люди смотрят не на саму цену, а на уровень скидки

Михаил Беляевэкономист

«Кроме того, торговые сети могут прибегнуть к различного рода рассрочкам. И также они могут прибегнуть к кешбэку. То есть вернуть часть денег, но с какими-то условиями, например, что в течение ближайшего месяца человек должен потратить эти деньги на приобретение другого товара сети», — перечислил Беляев.

Секрет выгодных покупок в период распродажи

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» также отметил выгоду в период распродаж.

«Распродажа имеет смысл в тех случаях, когда человек покупает у магазинов и поставщиков, у которых он знает реальный уровень цен. Если человек понимает, что в этот день действительно большая скидка от стандартной цены, то тогда это имеет смысл. В другом случае можно нарваться на мелкое жульничество, когда цены подняли, сделали от них скидку и в итоге вернули в обычное состояние. Исходя из личного опыта, могу сказать, что для меня такие дни бывают выгодными», — добавил экономист.

11 ноября в России и других странах пройдет всемирный день шопинга и распродажи.

Ранее практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова назвала россиянам способ выгодно совершать покупки в период распродаж. В первую очередь она порекомендовала составить план покупок и сделать расчет бюджета, чтобы избежать необдуманных приобретений.

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      Алена Шевченко
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