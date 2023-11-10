Россия поставила рекордную партию нефти одной стране

IBGE: РФ в октябре поставила в Бразилию партию нефти на рекордные $133 миллиона

В октябре 2023 года Россия отправила в Бразилию партию нефти объемом чуть больше 207 тысяч тонн на общую сумму примерно в 133 миллиона долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 1997 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Бразильского института географии и статистики (O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE).

Отправленная партия оказалась рекордной как по объему, так и по стоимости за все время торговых отношений двух стран. До этого наибольший показатель был зафиксирован в мае 2002 года, когда латиноамериканская страна закупила у России в общей сложности 139,8 тысячи тонн нефти (1 миллион баррелей). Что касается стоимости, то предыдущий максимум был отмечен в июне 2010 года и составил 86,2 миллиона долларов.

Бразилия возобновила импорт российской нефти в сентябре после двухлетнего перерыва. В октябре показатель увеличился в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Суммарная стоимость импорта сырья также резко выросла — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов. Резкое наращивание нефтяного экспорта позволило России войти в тройку крупнейших поставщиков сырья для Бразилии. По стоимости поставок впереди оказались лишь США (346 миллионов долларов) и Гайана (187 миллионов долларов). В топ-5 также вошли Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило о сокращении Россией ноябрьского плана по экспорту нефти из западных портов, включая Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. В конце осени объем поставок решили снизить с 2,3 до 2 миллионов баррелей в день. Сокращение на 0,3 миллиона в сутки было во многом обусловлено планами российских компаний увеличить нагрузку местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).