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20:01, 8 ноября 2023Экономика

В России решили снизить экспорт нефти из западных портов

Reuters: экспорт нефти из западных портов РФ снизили до 2 млн баррелей в день

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Россия сократила ноябрьский план экспорта нефти из западных портов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

В конце осени объем поставок решили снизить с 2,3 до 2 миллионов баррелей в день. Эта мера связана с планами российских компаний увеличить нагрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и соответствующим сокращением объемов сырья для экспорта. Отгрузки нефти марок Urals, KEBCO и Siberian Light из портов Новороссийска, Приморска и Усть-Луги в ноябре составят 8,42 миллиона тонн. В прошлом месяце показатель равнялся 9,9 миллиона тонн.

Одной из причин пересмотров плана по отгрузке источники называют временный запрет на экспорт топлива. Его сроки не знали, поэтому производители были вынуждены подстраиваться на ходу.

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Правительство ввело запрет на экспорт топлива 21 сентября из-за ускоряющегося роста биржевых цен и дефицита топлива в регионах страны. В начале октября из-за возможного переполнения резервуаров для хранения дизельного топлива ограничения существенно ослабили, для бензина запрет сохранился.

Также власти ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива (50 тысяч рублей за тонну) и увеличили нормативы обязательных продаж на бирже. Однако с нехваткой топлива в отдельных регионах справиться не удалось.

2 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству в течение недели подготовить доклад по стабилизации цен на топливо и вместе с нефтяными компаниями принять соответствующие меры.

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      Вячеслав Агапов
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