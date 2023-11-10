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17:41, 10 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о мошеннической рассылке с сайта бронирования отелей

TourDom: мошенники начали рассылать сообщения о подработке от имени Ostrovok.ru

Фото: Viktor Vasicsek / Unsplash

Злоумышленники начали рассылать россиянам в Telegram сообщения с предложениями подработки якобы от имени сотрудников сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. О новой схеме мошенничества предупредил портал TourDom.

По данным источника, интернет-пользователям предлагают подработку, занимающую 5-10 минут в день. Так, за проставление «лайков» и «звезд» гостиницам для увеличения их популярности на сайте обещают платить от 2,5 до 5 тысяч рублей в день.

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В пресс-службе Ostrovok.ru изданию пояснили, что в компании никогда не было такой практики, поэтому все объявления о подобной работе являются фейковыми. Кроме того, клиентам сервиса посоветовали в случае получения подобных сообщений не переходить по ссылкам, не делиться своими персональными данными и обращаться в службу поддержки.

Ранее россиянам назвали способ распознать мошенников в период распродаж. Советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров отметил, что аферисты могут прибегать к использованию сайтов-клонов популярных магазинов или же магазинов-однодневок.

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      Марина Черняк
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