Россиян предупредили об аномально теплой погоде

Вильфанд: аномально теплая погода установится почти на всей территории РФ

Аномально теплая погода установится практически на всей территории России в ближайшие пять дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам специалиста, ожидается, что температура выше нормы на 4-6, а в отдельных районах на 12 градусов, установится практически на всей территории России. Отмечается, что исключение составит только Дальневосточный федеральный округ, но не весь, а лишь прилегающая к Тихому океану часть. При этом в Красноярском крае и на западе Якутии температура будет выше нормы до 12 градусов.

Вильфанд уточнил, что до середины следующей недели на европейскую территорию РФ будут окажут влияние теплые воздушные массы Атлантики. Теплый атлантический воздух будет доходить до Урала. При этом аномальную погоду за Уральскими горами будет определять антициклон, приносящий воздух из Китая и Средней Азии.

По прогнозу синоптиков, ко вторнику, 14 ноября, практически вся территория России будет в «положительных аномалиях».

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о ливнях. Сильные дожди придут в столицу в воскресенье, 12 ноября.