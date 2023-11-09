Москвичей предупредили о ливнях

Синоптик Вильфанд: с 12 ноября в столице пройдут сильные дожди

В Москву в воскресенье, 12 ноября, придут сильные дожди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Осадки придут из-за глубокого циклона. Дожди продолжатся в понедельник, 13 ноября. «Осадков выпадет много», — сообщил синоптик. При этом с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, ближайшие дни в столице будут достаточно теплыми. Снега не будет ближайшие пять-семь дней, сообщил Вильфанд.

Температура на неделе будет сильно меняться. Днем 9-11 ноября ожидается от плюс пяти до плюс семи градусов, в воскресенье будет плюс восемь градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что ноябрьские холода придут в столицу в середине этого месяца. В первой половине недели погода была аномально теплой, с 8 ноября температура начнет снижаться, но все равно будет на четыре-пять градусов выше нормы. Устойчивый снежный покров же сформируется только к концу месяца, сообщал он.