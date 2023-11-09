Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:33, 9 ноября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о ливнях

Синоптик Вильфанд: с 12 ноября в столице пройдут сильные дожди

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москву в воскресенье, 12 ноября, придут сильные дожди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Осадки придут из-за глубокого циклона. Дожди продолжатся в понедельник, 13 ноября. «Осадков выпадет много», — сообщил синоптик. При этом с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, ближайшие дни в столице будут достаточно теплыми. Снега не будет ближайшие пять-семь дней, сообщил Вильфанд.

Температура на неделе будет сильно меняться. Днем 9-11 ноября ожидается от плюс пяти до плюс семи градусов, в воскресенье будет плюс восемь градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что ноябрьские холода придут в столицу в середине этого месяца. В первой половине недели погода была аномально теплой, с 8 ноября температура начнет снижаться, но все равно будет на четыре-пять градусов выше нормы. Устойчивый снежный покров же сформируется только к концу месяца, сообщал он.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      ФСБ задержала россиянина за помощь террористам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости