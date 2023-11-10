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18:24, 10 ноября 2023Путешествия

Россияне спасли тонущую женщину в Китае

SHOT: двое жителей Брянска спасли тонущую китаянку в Харбине

Фото: Tlrmq / Wikimedia

Двое россиян спасли тонущую пожилую китаянку в Харбине. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что жители Брянска приехали в КНР на месяц по работе. Перед отъездом они прогуливались по набережной китайского города и увидели, что в воде лицом вниз лежит женщина.

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Мужчины рассказали, что мимо проходили люди и не обращали внимания на человека в реке, однако россияне так поступить не смогли. «Они спустились по скользким ступеням и вытащили на берег бабушку, — говорится в сообщении. — Пожилая женщина не дышала. Но спустя несколько минут случилось чудо: старушка стала хрипеть и приходить в сознание».

Несмотря на языковой барьер, соотечественники остановили местных и попросили их вызвать полицию и скорую. Пострадавшую забрали в больницу. По словам спасителей, они до сих пор не понимают, почему никто из жителей не вызвался помочь женщине.

Ранее в ноябре двое врачей и медсестра спасли пассажира, у которого во время полета случилась остановка сердца. Уточняется, что нештатная ситуация произошла 29 октября на рейсе неназванной иностранной авиакомпании из Лас-Вегаса в Остин, США. Самолету из-за инцидента пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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      Фариза Бацазова
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