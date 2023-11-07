Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

Самолет в США вернулся в аэропорт вылета после остановки сердца у пассажира

Двое врачей и медсестра спасли пассажира, у которого во время полета случилась остановка сердца. Подробностями истории поделилось издание Fox 7 Austin.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 29 октября на рейсе неназванной иностранной авиакомпании из Лас-Вегаса в Остин, США. Самолету из-за инцидента пришлось вернуться в аэропорт вылета.

По данным портала, вскоре после взлета у 46-летнего пассажира остановились сердце и дыхание. Находившийся на борту врач Дэвид Берри (David Berry) рассказал, что он, еще один специалист и медсестра сразу же начали оказывать пострадавшему помощь. Ему сделали искусственное дыхание, также они применили дефибриллятор. По словам Берри, через несколько минут у мужчины появился пульс.

«Мы тут же немного помолились, потому что я уверен, что бог дал ему второй шанс», — порадовался врач.

Он добавил, что после посадки, как только артериальное давление мужчины стабилизировалось, сотрудники скорой помощи помогли поместить его в транспортное кресло и доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета российской авиакомпании перестала дышать и потеряла сознание во время полета. Известно, что 50-летняя женщина почувствовала себя плохо и позвала на помощь на высоте 10 тысяч метров.