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19:44, 10 ноября 2023Силовые структуры

Российские подростки обокрали отделение маркетплейса и ранили школьника

В Петербурге подростки украли сигнальный пистолет и выстрелили в школьника
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция начала розыск подростков, подозреваемых в краже и стрельбе по школьнику. Об этом в пятницу, 10 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание 78.

По данным издания, молодые люди заказали 32 товара на 40 тысяч рублей и пришли в отделение маркетплейса. Когда сотрудник ушел на склад за другими товарами, молодые люди схватили заказанное и сбежали. Уже на улице они распаковали добычу и там среди прочего был сигнальный пистолет, который решили испытать. Под руку злоумышленникам попался прогуливавшийся 13-летний школьник, в которого произвели выстрел.

После этого подростки сбежали с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает личности несовершеннолетних.

Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник посмеявшемуся над ними ребенку. Поводом стал конфликт на горке.

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      Владимир Седов
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