Российские снайперы в зоне СВО получили партию высокоточных винтовок Raptor

Российские снайперы на СВО получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor

Российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании-производителя BespokeGun Ярослав Табольский.

Он уточнил, что каждая винтовка представляет собой комплекс из оружия, патрона, прицела и дополнительных обвесов и индивидуально подбирается под каждого стрелка. Утверждается, что винтовка в калибре .338 Lapua Magnum способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров.

Российская оружейная компания BespokeGun разработала комплексы Raptor Tactical в апреле 2023 года в партнерстве с Российским университетом спецназа. При производстве была впервые в мире успешно применена принципиально новая технология изготовления патронника.