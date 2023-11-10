Российский «Адмирал Григорович» вернется в состав Средиземноморской эскадры

ТАСС: фрегат «Адмирал Григорович» вернется в состав Средиземноморской эскадры

Российский фрегат «Адмирал Григорович» проекта 11356 вернется в состав Средиземноморской эскадры. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«В настоящее время фрегат совершает переход с Балтики в Средиземное море», — сказал собеседник.

Агентство напомнило, что ранее корабль проходил плановый ремонт на одном из российских заводов.

В мае ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» прибыл в Балтийск для проведения планового ремонта. Ремонт корабля проводился на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь».