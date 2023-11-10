Российского тренера задержали за приставания к маленьким ученицам

В Хабаровском крае задержали тренера, домогавшегося маленьких учениц

В Хабаровской крае задержали 46-летнего тренера по тхэквондо за домогательства к маленьким ученицам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в отеле в Комсомольске-на-Амуре, когда команда поехала на соревнования. Мужчина приставал к воспитанницам своей секции, которым было от 7 до 12 лет. Потерпевшие рассказали обо всем родителям.

Тренера поместили в изолятор временного содержания (ИВС). По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Теперь россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Москве суд арестовал 53-летнего мужчину по подозрению в развращении трех несовершеннолетних девочек.