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17:17, 10 ноября 2023Среда обитания

Назван новый срок завершения строительства собора Святого Семейства

Эксперт Капмс: собор Святого Семейства в Барселоне достроят в ближайшие 10 лет

Фото: Nacho Doce / Reuters

Строительство собора Саграда Фамилия, также известного как собор Святого Семейства, в Барселоне завершат позже, чем планировалось, — к 2033 году вместо 2026-го. Новый срок завершения работ назвал председатель Совета по строительству базилики Эстеве Кампс в интервью еженедельнику Catalunya Cristiana.

«Если у нас не будет никаких серьезных помех, как было с пандемией, максимум через десять лет [строительство] Саграда Фамилия будет завершено», — рассказал специалист. Кампс уточнил, что к 2026 году — столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди — собираются достроить башню Иисуса Христа, которая является самой высокой в архитектурном ансамбле.

Ранее сообщалось, что строительство собора Святого Семейства почти подошло к концу спустя 141 год — специалисты завершили процесс возведения пяти центральных башен. В конце сентября на башне евангелиста Матфея была установлена последняя деталь, которая служит его олицетворением в христианской традиции — скульптура человека. На следующий день еще одну башню увенчали фигурой орла, служащей символом другого евангелиста, Иоанна.

На официальном сайте храма также рассказали, что 12 ноября состоится торжественная месса, в ходе которой башни должны впервые освятить. На период рождественских праздников на этих конструкциях будет работать праздничная подсветка.

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      Нина Ташевская
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