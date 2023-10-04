Строительство собора Святого Семейства почти завершили спустя 141 год

В Испании почти завершили строительство собора Святого Семейства спустя 141 год

Строительство собора Саграда Фамилия, также известного как собор Святого Семейства, который спроектировал архитектор Антонио Гауди, в Барселоне подошло к концу — специалисты завершили процесс возведения пяти центральных башен спустя 141 год после начала работ. Об этом сообщили на официальном сайте храма.

В конце сентября на башне евангелиста Матфея была установлена последняя деталь, которая служит его олицетворением в христианской традиции — скульптура человека. На следующий день еще одну башню увенчали фигурой орла, служащей символом другого евангелиста, Иоанна. В пресс-службе также рассказали, что 12 ноября состоится торжественная месса, в ходе которой башни должны впервые осветить. На период рождественских праздников на этих конструкциях будет работать праздничная подсветка.

Согласно задумке Гауди, собор будет состоять из 18 башен. 12 из них будут посвящены апостолам, четыре — евангелистам, а оставшиеся две — Иисусу Христу и Деве Марии. Достроенные на днях башни — третьи по высоте в храме. Они окружают фигуру Христа высотой 135 метров.

Окончательно завершить строительство собора, которое начали в 1882 году, планируют в 2026 году — к столетию со дня смерти Гауди. За оставшееся до этого срока время собираются возвести последнюю, шестую центральную башню.

В конце 2022 года стало известно о завершении строительства еще двух центральных башен собора Саграда Фамилия. Возведенные конструкции украсили фигурами льва и быка, в христианской традиции символизирующих евангелистов Луку и Марка.