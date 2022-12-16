Достроены две башни собора Саграда Фамилия в Барселоне

Две башни собора Саграда Фамилия в Барселоне достроили спустя 140 лет после начала работ

Две башни собора Саграда Фамилия (также известного как собор Святого Семейства), который спроектировал архитектор Антонио Гауди в Барселоне достроили спустя 140 лет после начала работ. Об этом сообщается на сайте храма.

Возведенные конструкции увенчаны фигурами льва и быка — в христианской традиции они символизируют евангелистов Луку и Марка. После окончания рождественского концерта 16 декабря башни должны впервые осветить.

Отмечается, что с 17 декабря по 8 января будет работать праздничная подсветка на этих конструкциях, а также на башне Девы Марии, которую закончили в декабре 2021-го. Теперь завершено возведение трех из шести центральных башен.

Строительство храма Святого Семейства начали в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра. Однако после место главного архитектора занял Антонио Гауди — он серьезно пересмотрел проект храма. Построенные при его жизни части собора внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планировалось, что возведение базилики полностью завершат к 2026 году, столетию с даты смерти Гауди, однако работы затянулись из‑за пандемии коронавируса.

Ранее собор Саграда Фамилия в Барселоне назвали самой популярной достопримечательностью мира — локация получила более 164,2 тысячи отзывов туристов. При этом самым популярным отелем мира оказался Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) — отзыв о нем оставили более 48,2 тысячи человек. А самым излюбленным рестораном путешественников стал Pasteis de Belem в Лиссабоне (Португалия), который набрал 52,6 тысячи откликов. Отмечалось, что чаще всего туристы упоминали в своих ресторанных обзорах пиццу (10,4 миллиона раз), пирог (8,4 миллиона) и салат (7,3 миллиона).