Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы лучшие достопримечательности и туристические объекты мира

TripAdvisor: Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе стал самым популярным отелем в мире

Фото: Toby Melville / Reuters

Популярный сайт для путешественников TripAdvisor раскрыл самые лучшие туристические объекты мира, основываясь на миллиардах отзывов и мнений пользователей платформы за все 22 года ее существования. Об этом пишет Daily Mail.

Так, самым популярным отелем мира оказался Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) — отзыв о нем оставили более 48,2 тысячи человек. А самым излюбленным рестораном путешественников стал Pasteis de Belem в Лиссабоне (Португалия), который набрал 52,6 тысячи откликов. Отмечалось, что чаще всего туристы упоминали в своих ресторанных обзорах пиццу (10,4 миллиона раз), пирог (8,4 миллиона) и салат (7,3 миллиона).

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Самой популярной достопримечательностью назван собор Саграда Фамилия в Барселоне (Испания) — локация получила более 164,2 тысячи отзывов туристов. Другие знаковые места запомнились необычной критикой путешественников: например, один пользователь недоумевает, почему люди всего мира приезжают в Стоунхендж (Великобритания), чтобы посмотреть на груду камней, другой назвал Гранд-Каньон в Аризоне «раздутой песчаной канавой», третий пожаловался, что небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке вызывает у него тошноту из-за высоты.

Помимо прочего, TripAdvisor рассказал интересные факты о своих пользователях. Самым длинным отзывом стал рассказ одного туриста о проживании в отеле на Кубе из 17,2 тысячи слов. Другой путешественник стал рекордсменом по количеству загруженных фото — всего 102,2 тысячи снимков. Другой активный рецензент из Люксембурга оставил больше всех отзывов на сайте — около семи тысяч. Еще один юзер из Ирландии опубликовал заметки о 176 разных странах — сообщается, что на самом деле он побывал во всех 193 государствах мира.

Ранее в январе были названы самые опасные страны мира для путешествий в 2022 году. Так, вершину рейтинга возглавила Венесуэла, на втором месте оказалась Папуа — Новая Гвинея, за ней следуют Афганистан и Южная Африка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
Названа причина включения «Росбалта» в список иноагентов
Считающая себя волком трансгендерная женщина пожаловалась на непонимание
Малышева назвала вредные для сердца привычки
Экономика Европы не оправдала ожиданий аналитиков
Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»
Техас оказался под угрозой энергетического кризиса
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Россия испытает наземный макет «Ангары-А5М»
Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.