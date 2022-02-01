Названы лучшие достопримечательности и туристические объекты мира

Популярный сайт для путешественников TripAdvisor раскрыл самые лучшие туристические объекты мира, основываясь на миллиардах отзывов и мнений пользователей платформы за все 22 года ее существования. Об этом пишет Daily Mail.

Так, самым популярным отелем мира оказался Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) — отзыв о нем оставили более 48,2 тысячи человек. А самым излюбленным рестораном путешественников стал Pasteis de Belem в Лиссабоне (Португалия), который набрал 52,6 тысячи откликов. Отмечалось, что чаще всего туристы упоминали в своих ресторанных обзорах пиццу (10,4 миллиона раз), пирог (8,4 миллиона) и салат (7,3 миллиона).

Самой популярной достопримечательностью назван собор Саграда Фамилия в Барселоне (Испания) — локация получила более 164,2 тысячи отзывов туристов. Другие знаковые места запомнились необычной критикой путешественников: например, один пользователь недоумевает, почему люди всего мира приезжают в Стоунхендж (Великобритания), чтобы посмотреть на груду камней, другой назвал Гранд-Каньон в Аризоне «раздутой песчаной канавой», третий пожаловался, что небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке вызывает у него тошноту из-за высоты.

Помимо прочего, TripAdvisor рассказал интересные факты о своих пользователях. Самым длинным отзывом стал рассказ одного туриста о проживании в отеле на Кубе из 17,2 тысячи слов. Другой путешественник стал рекордсменом по количеству загруженных фото — всего 102,2 тысячи снимков. Другой активный рецензент из Люксембурга оставил больше всех отзывов на сайте — около семи тысяч. Еще один юзер из Ирландии опубликовал заметки о 176 разных странах — сообщается, что на самом деле он побывал во всех 193 государствах мира.

Ранее в январе были названы самые опасные страны мира для путешествий в 2022 году. Так, вершину рейтинга возглавила Венесуэла, на втором месте оказалась Папуа — Новая Гвинея, за ней следуют Афганистан и Южная Африка.