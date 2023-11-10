Самая сексуальная ученая в мире поплавала со смертельно опасными акулами

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», поплавала среди тигровых акул. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Мур выложила на странице в социальной сети ролик, в котором вместе с аквалангисткой Кристиной Рекальде совершает погружение со смертельно опасными хищными рыбами. Пару исследовательниц сопровождал оператор. Женщины несколько раз проплыли в сантиметрах от акул, снимая стаю на видео.

Мур не впервые совершает подобные погружения. В сентябре она уже сталкивалась с крупной хищной рыбой, когда плавала в компании подруг. Тот ролик ученая подписала словами «Просто девушки занимаются девчачьими делами».

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

Тигровые акулы являются одними из самых распространенных хищных рыб в мире. Они обитают в тропических и субтропических водах по всей планете и нередко нападают на людей. Эти рыбы могут вырасти до 4,5 метра в длину и весить более 600 килограммов.

Ранее Мур пожаловалась на неадекватных поклонников. Мур винит издание New York Post в появлении у нее большого количества фанатов, интересующихся только ее внешностью.

