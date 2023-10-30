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08:30, 30 октября 2023Из жизни

«Самая сексуальная ученая» снялась с аллигатором и пожаловалась на извращенцев

Фото: @rosiekmoore

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», снялась с маленьким аллигатором на руках и пожаловалась на неадекватных поклонников. Об этом сообщает Daily Star.

26 октября 26-летняя Мур выложила на своей странице фото с детенышем аллигатора, при этом ее ступни были закрыты черно-белыми пикселями. Подпись к снимку гласила: «Никаких бесплатных фоток ступней». Ученая сделала это, чтобы «извращенцы не получили вкуснятины».

Перед этим в подкасте Juggernaut женщина рассказала, что «была травмирована», когда ее стали назвать самой сексуальной ученой в мире. Она заявила, что всегда серьезно относилась к науке, и это прозвище выбило ее из колеи. Однако хейтеров, которых Мур так боялась, оказалось немного. От научного сообщества она вообще не получила негативных отзывов.

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Женщина винит New York Post в появлении у нее большого количества поклонников, интересующихся только ее внешностью. По ее словам, после прочтения одной из статей этого издания могло сложиться впечатление, будто она сама назвала себя самой сексуальной ученой в мире. Больше всего негатива Мур получила именно из-за этого.

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

Ранее Мур опубликовала в социальной сети ролик, на котором оседлала огромного аллигатора. Она также написала, что в штате Флорида, где было снято видео, обычно усыпляют всех аллигаторов длиннее 1,2 метра, которые подбираются к жилью или причиняют иные неприятности людям.

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      Никита Савин
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