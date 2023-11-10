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22:33, 10 ноября 2023Культура

Шэрон Стоун обвинила бывшего главу Sony Pictures в домогательствах

Шэрон Стоун обвинила бывшего главу Sony Pictures в сексуальных домогательствах
Шэрон Стоун

Шэрон Стоун. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун в подкасте Let’s Talk Off Camera сообщила о домогательствах со стороны одного из бывших руководителей студии Sony Pictures. Об этом сообщает The Wrap.

По ее словам, инцидент произошел в 1980-х годах в одном из офисов компании. Актриса рассказала, что бывший глава студии назвал ее умной, красивой и красноречивой. «[После этого] он подошел ко мне и сказал: "Но сначала…" — и вытащил свой пенис прямо мне в лицо», — поделилась Стоун.

Актриса рассказала, что в тот момент начала смеяться и плакать одновременно, впав в истерику. После этого глава студии попросил секретаршу выпроводить Стоун. По словам актрисы, она никому не рассказывала об этом, так как боялась, что Sony Pictures больше не предложит ей работу.

Ранее французский актер Жерар Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. В открытом письме артист заявил, что устал слышать обвинения и ложную информацию о себе в последние несколько месяцев.

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      Марина Совина
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