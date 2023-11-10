Шесть стран Персидского залива введут «арабский шенген»
Шесть стран Персидского залива введут единую туристическую визу, позволяющую беспрепятственно перемещаться между ними. Об этом сообщает Аrabian business.
Уточняется, что министры внутренних дел ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна уже одобрили общий «арабский шенген». Соответствующие изменения были анонсированы на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате. Единая виза начнет выдаваться уже в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия захотела стать главным курортом для российских туристов и решила потратить триллион долларов для их привлечения. Власти аравийского государства запланировали масштабное строительство гостиниц по системе all inclusive. Утверждается, что они «превзойдут все ожидания отдыхающих».