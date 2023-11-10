Шесть стран Персидского залива введут «арабский шенген»

Аrabian business: шесть арабских стран введут единую туристическую визу в 2024-м

Шесть стран Персидского залива введут единую туристическую визу, позволяющую беспрепятственно перемещаться между ними. Об этом сообщает Аrabian business.

Уточняется, что министры внутренних дел ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна уже одобрили общий «арабский шенген». Соответствующие изменения были анонсированы на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате. Единая виза начнет выдаваться уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия захотела стать главным курортом для российских туристов и решила потратить триллион долларов для их привлечения. Власти аравийского государства запланировали масштабное строительство гостиниц по системе all inclusive. Утверждается, что они «превзойдут все ожидания отдыхающих».