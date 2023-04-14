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12:08, 14 апреля 2023Путешествия

Арабская страна потратит триллион долларов для привлечения туристов из России

«АиФ»: Саудовская Аравия захотела стать главным курортом для туристов из России

Фото: Mohammed Alorabi / Unsplash

Популярная арабская страна, Саудовская Аравия, захотела стать главным курортом для российских туристов и решила потратить триллион долларов для их привлечения. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» («АиФ») рассказал владелец крупного турагентства в городе Джидда Рашид аль-Махди.

По его словам, власти аравийского государства запланировали масштабное строительство гостиниц по системе all inclusive. Утверждается, что они «превзойдут все ожидания отдыхающих».

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«Мы желаем стать главным курортом для русских, запустить чартеры из Москвы и Петербурга, — заявил Рашид аль-Махди. — Чтобы отдыхающие из России вместо Турции, Туниса и Египта летели к нам, выйти на новые показатели — минимум 5 миллионов российских туристов ежегодно».

Собеседник издания также отметил, что Саудовская Аравия представляет интерес для россиян в зимний период, поскольку в январе на излюбленных среди отечественных путешественников курортах Египта и Турции довольно холодно. В аравийской же части Красного моря круглый год 30 градусов тепла.

При этом Рашид аль-Махди напомнил, что в Саудовской Аравии действуют суровые исламские законы. К примеру, если по прилете в страну у иностранца найдут бутылку водки, его оштрафуют на 500 долларов и депортируют из страны.

Ранее в январе стало известно, что правительство Саудовской Аравии изменило правила для туристов, запустив новую визовую программу «Ваш билет — это виза». Она разработана совместно с авиакомпанией Saudia и предусматривает для путешественников, бронирующих авиабилеты, разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов.

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Фариза Бацазова
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