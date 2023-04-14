Арабская страна потратит триллион долларов для привлечения туристов из России

«АиФ»: Саудовская Аравия захотела стать главным курортом для туристов из России

Популярная арабская страна, Саудовская Аравия, захотела стать главным курортом для российских туристов и решила потратить триллион долларов для их привлечения. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» («АиФ») рассказал владелец крупного турагентства в городе Джидда Рашид аль-Махди.

По его словам, власти аравийского государства запланировали масштабное строительство гостиниц по системе all inclusive. Утверждается, что они «превзойдут все ожидания отдыхающих».

«Мы желаем стать главным курортом для русских, запустить чартеры из Москвы и Петербурга, — заявил Рашид аль-Махди. — Чтобы отдыхающие из России вместо Турции, Туниса и Египта летели к нам, выйти на новые показатели — минимум 5 миллионов российских туристов ежегодно».

Собеседник издания также отметил, что Саудовская Аравия представляет интерес для россиян в зимний период, поскольку в январе на излюбленных среди отечественных путешественников курортах Египта и Турции довольно холодно. В аравийской же части Красного моря круглый год 30 градусов тепла.

При этом Рашид аль-Махди напомнил, что в Саудовской Аравии действуют суровые исламские законы. К примеру, если по прилете в страну у иностранца найдут бутылку водки, его оштрафуют на 500 долларов и депортируют из страны.

Ранее в январе стало известно, что правительство Саудовской Аравии изменило правила для туристов, запустив новую визовую программу «Ваш билет — это виза». Она разработана совместно с авиакомпанией Saudia и предусматривает для путешественников, бронирующих авиабилеты, разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов.