Популярная арабская страна изменила визовые правила для туристов

АТОР: Саудовская Аравия запустит новую визовую программу для туристов

Правительство Саудовской Аравии изменило визовые правила для туристов, запустив новую визовую программу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новая программа «Ваш билет — это виза» разработана совместно с авиакомпанией Saudia и предусматривает для путешественников, бронирующих билеты Saudia, разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов.

Иностранцы смогут использовать разрешенные четыре дня по своему усмотрению, например, для знакомства с достопримечательностями или для совершения хаджа и умры. Услуга будет распространяться на все международные аэропорты страны.

Уточняется, что пассажиры Saudia смогут оформить транзитную визу при бронировании билетов онлайн. «В процессе покупки билета им будет задан вопрос о необходимости визы. При утвердительном ответе они будут перенаправлены для заполнения визовой анкеты и выполнения некоторых процедур на портал визовой службы страны», — говорится в публикации. Сроки и стоимость предоставления услуги пока неизвестны. Ориентировочная дата запуска — первое полугодие 2023 года.

Ранее стало известно, что Кувейт планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Отмечается, что первой запускает прямые рейсы кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Летать по маршруту Эль-Кувейт — Москва самолеты начнут с 2 февраля четыре раза в неделю.