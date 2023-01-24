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16:50, 24 января 2023Путешествия

Популярная арабская страна изменила визовые правила для туристов

АТОР: Саудовская Аравия запустит новую визовую программу для туристов

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Правительство Саудовской Аравии изменило визовые правила для туристов, запустив новую визовую программу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новая программа «Ваш билет — это виза» разработана совместно с авиакомпанией Saudia и предусматривает для путешественников, бронирующих билеты Saudia, разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов.

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Иностранцы смогут использовать разрешенные четыре дня по своему усмотрению, например, для знакомства с достопримечательностями или для совершения хаджа и умры. Услуга будет распространяться на все международные аэропорты страны.

Уточняется, что пассажиры Saudia смогут оформить транзитную визу при бронировании билетов онлайн. «В процессе покупки билета им будет задан вопрос о необходимости визы. При утвердительном ответе они будут перенаправлены для заполнения визовой анкеты и выполнения некоторых процедур на портал визовой службы страны», — говорится в публикации. Сроки и стоимость предоставления услуги пока неизвестны. Ориентировочная дата запуска — первое полугодие 2023 года.

Ранее стало известно, что Кувейт планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Отмечается, что первой запускает прямые рейсы кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Летать по маршруту Эль-Кувейт — Москва самолеты начнут с 2 февраля четыре раза в неделю.

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Валентина Процкова
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