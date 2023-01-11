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12:16, 11 января 2023Путешествия

Еще одна арабская страна возобновит прямые рейсы с Россией

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы в Москву с 2 февраля

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

Еще одна арабская страна, Кувейт, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что первой запускает прямые рейсы кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Летать по маршруту Эль-Кувейт — Москва самолеты начнут с 2 февраля четыре раза в неделю. На маршруте планируется задействовать Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе. Время в пути составит около пяти часов.

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Так, рейсы из международного аэропорта Кувейта в Домодедово будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Время отправления из арабской страны — в 18:40, прибытие в Москву — в 23:45. Обратный вылет из Домодедово назначен на 00:30, прилет в Кувейт — в 5:35. 

Ранее российским туристам назвали страны, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд. Среди азиатских стран и государств Ближнего Востока, не предъявляющих ковидные требования для туристов, — Афганистан, Монголия, Вьетнам, Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия.

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Валентина Процкова
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