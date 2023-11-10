В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

РБК: ФСБ и ФНС узнали о выводе в серую зону более 40 % медицинского спирта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) в ходе анализа национального алкогольного рынка, который проходил с начала года, выявили схему по выводу в серую зону более 40 процентов легально производимого в стране медицинского спирта. Об этом со ссылкой на материалы ведомств и источник, близкий к ФНС, пишет РБК.

Налоговая сопоставила объемы сырья и выхода готовой продукции, а также проследила цепочку движения средств на стадиях закупки сырья, производства продукта и его реализации. В процессе вскрылось звено, где происходила смена назначения платежа или разрыв цепочки, после чего существенная часть объема спирта использовалась неизвестно кем и как.

Последующая проверка показала, что с 2020 года по первую половину 2023-го объем задекларированного производства спирта для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии составил 47,1 миллиона декалитров, в том числе 18,1 миллиона пришлось на медицинский спирт, а 29 миллионов — на пищевой.

В нелегальный оборот за этот период могли вывести 11,4 миллиона декалитров, в том числе 7,6 миллиона медицинского спирта (42 процента) и 3,8 миллиона пищевого. Вывод в «тень» именно медицинского спирта выгоден тем, что он не облагается акцизом. А вот акциз для этилового, из которого готовится пищевая продукция, составляет 613 рублей за литр.

Все схемы разбиты на две категории. В рамках первой лицензированные оптовики закупали спиртосодержащие лекарства в промышленных объемах, канистрами по 5-20 литров. Закупки шли регулярно, но оплачивалась лишь небольшая часть партии. Компания накапливала долги, а реализация большей части купленного спирта нигде не отражалась.

Формально спирт хранился на складах, но проверки показали, что у компаний нет площадей для хранения, а штат «оптовиков» состоит из одного-двух человек. Никакой реальной предпринимательской деятельности фирма не вела и отчетности не имела. После ликвидации про якобы хранящийся на складах спирт попросту забывали.

В рамках второй схемы производители парфюмерии, косметики и бытовой химии завышали объемы производства на бумаге, создавая формальный документооборот с подконтрольными фирмами. Площадки по выводу теневого спирта на рынок находились в Москве, Московской, Самарской, Нижегородской областях и ряде других регионов.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев согласился с оценкой ведомств по поводу медицинского спирта. По его словам, сейчас три четверти этого продукта идет на производство нелегального алкоголя, чаще всего это слабоалкогольные напитки.

Он предположил, что именно переход потребителей на нелегальную слабоалкогольную продукцию из медицинского спирта приводит к снижению легального производства водки и спирта. Для решения этой проблемы, уверен он, следует обложить акцизом весь спирт, после чего компенсировать его в полном объеме для учреждений здравоохранения.

Против последнего предложения выступает Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), которая указывает на последствия в виде подорожания ряда лекарств, в том числе из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).