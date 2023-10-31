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08:29, 31 октября 2023Экономика

Производители раскритиковали идею ввести акциз на медицинский спирт

«Ъ»: фармпроизводители выступили против введения акциза на медицинский спирт

Фото: Pixabay

Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) выступили против введения акциза на медицинский спирт. Об этом со ссылкой на письмо Минфину сообщает «Коммерсантъ».

Представители отрасли раскритиковали идею, так как она не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, и вместо этого приведет к подорожанию ряда лекарств, в том числе, препаратов из списка Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Предложение Минфина приведет не к обелению рынка нелегального алкоголя в РФ, а к увеличению стоимости фармсубстанций» — обратились к главе ведомства Антону Силуанову производители.

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Повышение цен на ЖНВЛП на 30–80 процентов для компенсации акциза невозможно из-за госрегулирования цен. По словам главы АФПЕАЭС Алексея Кедрина, из-за введения акциза пострадают не представители отрасли, а пациенты, которые будут вынуждены перейти на более дорогие зарубежные аналоги. Предложение Минфина компенсировать затраты на уплату акциза пока не выглядит реалистичным, добавила исполнительный директор Союза профессиональных фарморганизаций Лилия Титова.

В начале августа спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт. Это позволит не допустить его использование для производства нелегальной водки, подчеркнула сенатор. При этом власти могут субсидировать медучреждениям оплату акциза.

Фармацевтические ассоциации предупредили, что инициатива властей вызовет резкий скачок цен на лекарственные препараты, например, на назначаемый при пневмонии бромгексин и корвалол. По мнению участников рынка, спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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