Стало известно о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

Reuters: в ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР) в штате Западный Дарфур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ).

Отмечается, что столкновения происходили 4 и 5 ноября в районе города Эль-Генейна — административном центре Западного Дарфура. В заявлении говорится, что в районе Эль-Генейны также были ранены порядка 100 человек и еще 300 считаются пропавшими без вести.

Ранее в июне британский парламент предупредили о возможном геноциде, происходящем в регионе Дарфур в Судане, и призвали принять меры против Сил быстрого реагирования. Отмечается, что масштабы насилия с момента начала конфликта в 2003 году снизились, но нападения на дарфурские этнические группы со стороны арабских ополченцев, связанных с СБР, продолжались, особенно после вывода миротворческих сил в 2020 году.

В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и СБР. Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения.