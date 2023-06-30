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15:09, 30 июня 2023Мир

В Великобритании указали на возможный этнический геноцид в Судане

The Guardian: британский парламент предупредили о возможном этническом геноциде в Судане

Фото: Samir Bol / Reuters

Британский парламент предупредили о возможном геноциде, происходящем в регионе Дарфур в Судане, и призвали принять меры против Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает The Guardian.

По свидетельствам очевидцев, СБР нападают на жителей деревень, совершая этнические чистки и геноцид. «Война в Хартуме полностью отличается от войны в Дарфуре. Война в Дарфуре — это нападения на невинных людей, сидящих в своих деревнях», — рассказал сотрудник ООН Саиф Немир на заседании Всепартийной парламентской группы (APPG) по Судану.

Отмечается, что масштабы насилия с момента начала конфликта в 2003 году снизились, но нападения на дарфурские этнические группы со стороны арабских ополченцев, связанных с СБР, продолжались, особенно после вывода миротворческих сил в 2020 году.

Вики Форд, председатель APPG призвала оказать давление на власти ОАЭ и Саудовской Аравии, чтобы они разорвали связи с СБР из-за их насилия в Дарфуре.

Ранее замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что делегация Судана попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта. В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и СБР. Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения.

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    Семен Александров
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