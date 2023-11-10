Стало известно о смерти советской женщины-космонавта и дублера Терешковой
Космонавт Валентина Пономарева умерла на 91-м году жизни
Космонавт Валентина Пономарева умерла на 91-м году жизни. Об смерти дублера первой женщины в космосе Валентины Терешковой сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Пономарева умерла в среду, 8 ноября, уточнили в пресс-службе госкорпорации.
Пономарева родилась в 1933 году. В 1963 году она проходила подготовку в рамках советской программы первого женского космического полета на космическом корабле «Восток-6».
Прощание с Пономаревой состоится 11 ноября в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка.
9 ноября в возрасте 40 лет умер заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который первым сообщил о смерти Овчинникова, охарактеризовал его как талантливого экономиста и администратора.
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