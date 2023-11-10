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15:23, 10 ноября 2023Ценности

Стилист Рогов назвал одежду с розами новым трендом

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал новый тренд в одежде на весенне-летний сезон 2024 года.

По словам эксперта, в теплое время года актуальными станут предметы гардероба, украшенные розами. Подобные наряды были продемонстрированы на показах коллекций таких модных брендов, как Alexander McQueen, Simone Rocha, Balmain и David Koma, отметил он.

Специалист проиллюстрировал публикацию снимками, на которых манекенщицы надевали такие изделия. Девушки предстали перед камерами в платьях с принтом в виде крупных роз, а также с объемными лепестками и цветами из ткани. Кроме того, одна из вещей была оформлена живыми цветами.

Ранее в ноябре стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянам модные наряды для встречи Нового года. Актуальными для празднования станут яркие вещи, изделия в пайетках, одежда цвета металлик, необычные принты, фактура и крой, а также акцентные аксессуары и украшения, отметила эксперт.

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      Алина Гостева
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