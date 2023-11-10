Суд отказался освободить Героя России по делу о случайном выстреле

Суд оставил под стражей Героя России Магасумова по делу об убийстве девушки

Южный окружной военный суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, проходящего по уголовному делу о случайном выстреле в девушку, который оказался летальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом была отклонена жалоба адвокатов подсудимого, которые добивались его освобождения.

Луганский гарнизонный военный суд 11 октября арестовал офицера.

По данным следствия, 11 августа заместитель командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Магасумов со старшим лейтенантом познакомились в луганском баре с двумя девушками. Они попросили военных пострелять из пистолета, в итоге пуля попала в одну из них.

Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял под свой контроль расследование уголовного дела Магасумова.